Inter, Godin a un passo dal Cagliari: trattativa ai dettagli, fumata bianca in giornata?

Diego Godin è sempre più vicino al Cagliari: il difensore uruguaiano, messo alla porta dall’Inter, sta discutendo con la dirigenza nerazzurra gli ultimi dettagli riguardanti la rescissione del contratto, condizione necessaria per poi legarsi ai rossoblu. Le parti sono da giorni al lavoro per trovare un accordo, e la svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Secondo gialucadimarzio.com “i problemi che rallentavano la trattativa stanno diminuendo e le parti sono sempre più vicine, tanto che oggi potrebbe davvero essere la giornata decisiva per arrivare alla fumata bianca“.