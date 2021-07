Godin: “Nandez ha ricevuto un’offerta, la stanno valutando. Il Cagliari…”

L'ex difensore dell'Inter parla del futuro del suo connazionale, obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri

Diego Godin, ex difensore dell'Inter, intervenuto in occasione del programma uruguaiano "2 de punta" in onda su "Otra Cabeza", ha parlato del suo futuro e di quello del connazionale Nahitan Nandez , obiettivo di mercato proprio dei nerazzurri.

"Il presidente Giulini l'ha detto. Ci sono questioni economiche e finanziarie, per cui tutti i giocatori che ricevono un'offerta sono sul mercato. Si è parlato di un'offerta della Russia per me, della Turchia. Io non sono stato contattato ma se parlano con il Cagliari, poi loro mi diranno. E lo stesso capita a Nandez. Ha ricevuto un'offerta e stanno valutando. Il Cagliari non vorrebbe vendere nessuno ma la situazione economica è quella che è, soprattutto per i club più piccoli che hanno subito il danno degli stadi chiusi, la revisione dei contratti tv. Questo ha portato a ridefinire un po' tutto".