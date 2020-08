Inter, Godin: “Una finale si gioca anche col cuore. Ho imparato tanto e sono più completo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Diego Godin, centrale dell’Inter, ha parlato in vista della finale di Europa League contro il Siviglia: “Dobbiamo essere l’Inter di questa fine stagione, dobbiamo fare quello su cui abbiamo lavorato, parlato e visto. Una finale si gioca anche col cuore, su ogni palla bisogna cercare l’atteggiamento giusto e la voglia di vincere. Bisogna anche giocare col cuore, quello ti porta qualcosa in più: il Siviglia è una grande squadra, hanno giocatori di qualità e non sono in finale a caso, li rispettiamo. Dipende da noi e dal nostro atteggiamento, è quella la cosa più importante. Ho imparato tanto e sono più completo: ho imparato una forma diversa di giocare a calcio e di come lo vede il mister. Ho 34 anni e sto imparando tante cose. La partita di Godin non è una partita per il mio orgoglio, è Inter contro Siviglia: giochiamo tutti, i giocatori, lo staff e tutte le persone che sono al nostro fianco e i nostri tifosi, li sentiamo da lontano e sappiamo che ci supportano per domani”.