Godin, fisico pazzesco: “Stravolto. Corsa, allenamenti e dieta per Conte”. E lui ritwitta – FOTO

Diego Godin è più in forma che mai. Il difensore ex Atletico Madrid ha cambiato modo di giocare con Antonio Conte e i risultati si stanno vedendo nel momento topico della stagione. Anche in Uruguay hanno notato i cambiamenti fisici dell’ex Colchonero.

“L’esigenza che richiede lo schema di Conte ha portato Godin a riadattare il suo fisico. Gli allenamenti, la dieta e i 13 chilometri a partita. L’Inter e Godin ora si giocano la semifinale di Europa League. A 34 anni, il capitano dell’Uruguay vive la sfida di adattarsi ad una linea a tre che richiede uno sforzo fisico al limite. Lo sforzo e le distanze coperte in campo non sono le stesse del periodo all’Atletico Madrid”, sottolinea il giornalista uruguaiano Rodrigo Romano. E

E Godin ritwitta la foto che ritrae il suo nuovo fisico, al limite della perfezione.