Gds – Gol Barella, non c’è intervento Var: decisione giusta, ecco perché

La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla situazione, spiegando il perché della mancata review al Var

Ha protestato in modo evidente il Venezia dopo il gol dell’1-1 di Nicolò Barella . I giocatori ospiti lamentavano un presunto fallo (sbracciata) di Dzeko ai danni di Modolo prima della rete, non ravvisato dall’arbitro. La Gazzetta dello Sport tuttavia ha fatto chiarezza sulla situazione, spiegando il perché della mancata review al Var.

“Un fallo che ci poteva stare, ma che il Var non ha potuto nemmeno valutare: dopo il contatto, infatti, il Venezia torna in possesso del pallone per ben due volte con Ceccaroni, il cui rinvio viene rimpallato. Da lì parte l’azione dell’Inter che sfocia nell’1-1. Da protocollo Var, sono soggetti a revisione solo gli episodi che riguardano l’azione che porta al gol. E quando c’è un cambio di possesso, parte una nuova azione: in pratica, il contatto Dzeko-Modolo avviene in un’azione precedente e quindi non può mai portare a una review”, spiega la rosea.