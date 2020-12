Gomez, l’Inter ha già parlato con l’agente. Destinazione gradita al Papu, ma l’Atalanta…

Il caso Gomez è ancora vivo in casa Atalanta. Il rapporto tra Gasperini e il capitano dei bergamaschi sembra ormai difficilmente recuperabile, ma un tentativo per ricucire i rapporti a gennaio verrà fatto. Se non dovesse andare in porto, il giocatore sarebbe ufficialmente sul mercato. Tante le pretendenti, tra cui anche l’Inter. Impossibile, però, che possa essere lasciato andare via gratis.

L’Inter si è già fatta viva con l’agente del Papu Gomez e quella nerazzurra sarebbe una destinazione gradita per l’argentino. “Marotta, che ha ottimi rapporti con l’Atalanta, per ora è in stand by: aspetta di capire l’evolversi della situazione e, se l’argentino verrà messo sul mercato, di conoscere il prezzo. Su questo non ci sono dubbi: se Gomez partirà non lo farà gratis, serviranno almeno 8-10 milioni di euro”, si legge su Calciomercato.com.