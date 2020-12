SM: “L’Inter punta a scambio di prestiti per Gomez. E può offrire due nomi a sorpresa”

Come poter fare mercato in questa situazione disastrosa a causa dell’emergenza Covid? E’ questa la domanda che tutti i club si pongono: nessuno dispone di contanti per investire a gennaio e sarà necessario operare in modo fantasioso. Ecco perché, riporta SportMediaset, l’Inter starebbe cercando la via per arrivare al Papu Gomez, magari intavolando uno scambio con l’Atalanta: “La crisi fra la Dea e l’argentino può rivelarsi un’opportunità per l’Inter, che potrebbe cedere Ranocchia o Gagliardini per prendersi l’argentino in uno scambio di prestiti: il tutto però a costo zero. Non è poi da escludere un ritorno in Italia di Graziano Pellè: il feeling con Conte non è mai mancato”, spiega l’emittente.