Gosens, una bugia lo scarso feeling con Inzaghi. Senza obbligo, l’affare non si fa

Robin Gosens è al centro di un forte interesse del Bayer Leverkusen. Il club tedesco valuta l'esterno 30 milioni di euro ma al momento non intende garantire l'obbligo di riscatto all'Inter. A queste condizioni, l'affare non andrà in porto. Ed è una fake news quella secondo cui, dietro la possibile partenza di Gosens, ci sarebbe lo scarso feeling tra il giocatore e Inzaghi.