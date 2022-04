Gosens: “Inter tra le top al mondo: impressionato dal club. Vogliamo lo scudetto”

L’esterno dell’Inter Robin Gosens ha parlato così dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan

“Il club in generale. Sono arrivato in una delle squadre più forti al mondo, per me è una sfida importante, Perisic sta facendo un campionato straordinario. Per me è una sfida importante come giocatore e persona, sono veramente contento di essere qui”.