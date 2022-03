Inter, Gosens risorsa in più. Inzaghi lo ha centellinato. Arriva il suo momento?

Il calciatore nerazzurro è arrivato a gennaio ed era infortunato. Adesso che ha recuperato al tecnico il compito di sfruttarlo al meglio

Settimana importante per Robin Gosens. Durante la pausa per le Nazionali, il tedesco ha potuto approfittare per lavorare meglio al rientro in campo dopo un infortunio che lo messo ko per mesi. Quando è arrivato a gennaio, nel mercato di riparazione, era ancora infortunato e l'Inter lo ha acquistato nonostante questo perché sapeva che avrebbe recuperato in tempo per il finale di stagione. Per dare dunque un contributo alla squadra di Inzaghi nel presente e nel futuro. Starà all'allenatore nerazzurro lavorare sull'innesto del calciatore, un acquisto importante per la rosa interista che deve trovare sicuramente più spazio nelle prossime settimane, che sia in fascia - quindi al posto di Perisic- o in un altro ruolo leggermente diverso, insieme al croato, contemporaneamente in campo.