Gosens torna sul ko: “Purtroppo sono costretto a prendermi una pausa, spero breve”

Niente da fare in vista del derby di Champions League in programma mercoledì, quindi, per Gosens, che non sarà a disposizione neanche per la panchina. L'ex Atalanta ha poi proseguito: "Soprattutto in situazioni come queste, dove si tratta di tornare in campo il più velocemente possibile, l'importanza dell'alimentazione e della forma fisica diventano ancora più importanti per me. Questi argomenti mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera e sono ancora oggi una parte essenziale della mia vita quotidiana. Questo è uno dei motivi per cui ho completato il mio primo corso di consulenza nutrizionale quando ero ancora un giovane professionista a Dordrecht".