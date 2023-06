Gosens: “Vittoria che serviva in ottica Istanbul. Posso dare di più. Negli ultimi 20’…”

Al termine di Torino-Inter, Robin Gosens ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Questa vittoria serviva per prendere fiducia in vista di Istanbul. Abbiamo fatto un ottimo allenamento perché negli ultimi 20 minuti abbiamo un po' sofferto e sarà così anche a Istanbul, direi un'ottima giornata per noi. Se vuoi arrivare in finale devi avere un mix di cose, un grande gruppo, un po' di fortuna, tutto quello che abbiamo avuto quest'anno. Siamo orgogliosi di essere arrivati in finale, ma guardando il percorso meritiamo di essere lì. Crediamo nelle nostre qualità, vediamo cosa esce fuori".