Gosens, il Barcellona intreccia i primi contatti. Inter e Juve sullo sfondo

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport per l'esterno dell'Atalanta si sarebbe mosso il club blaugrana con un primo sondaggio

Piace a tutti e non solo per come sta giocando ora in Nazionale. Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, ha segnato e fatto assist con la maglia della Germania. Con la maglia nerazzurra ha segnato 12 gol in totale su 44 gare e ha fornito ai compagni 8 assist tra Serie A e CL. Per lui si stanno muovendo le grandi. In particolare nelle ultime ore si sarebbe mosso il Barcellona. Il club blaugrana - da quanto racconta il Corriere dello Sport - avrebbe sondato il terreno con il suo agente, Gianluca Mancini. Il club bergamasco chiede per lui almeno 35 mln ma dopo l'Europeo le pretese potrebbero alzarsi. Non è da escludere il possibile inserimento nella trattativa di una contropartita. Ad esempio Junior Firpo. La trattativa è ancora tutta da sviluppare.