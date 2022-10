Gosens: “Momento non facile ma ho una mentalità forte. Grande Inter, ora…”

"La mia mentalità è sempre stata quella, forse ho meno talento ma ho una mentalità forte che mi ha portato all'Inter, una delle squadre più grandi al mondo. La mia ambizione è giocare di più, non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duro, sono veramente contento per la squadra che ho potuto aiutare"

"Un'emozione doppia, siamo contenti per il risultato ma dall'altra parte quando mancano 5' e hai in mano il risultato, la vuoi portare a casa. Sappiamo che il Barcellona è sempre in grado di fare gol con un attaccante come Lewandowski, oggi abbiamo visto una grande Inter che ha sofferto ma ha fatto una grande partita di spirito"