Inter, grandi mosse anche a centrocampo: ecco i giocatori sicuri di restare e i tre pronti all’addio

L’Inter, in attesa di notizie sull’eventuale data di ripresa del campionato, continua a ragionare sulla prossima stagione. Come riporta Tuttosport, anche a centrocampo ci saranno grandi manovre, con Beppe Marotta che vuole alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Sono sicuri di rimanere a Milano solo in quattro: Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Stefano Sensi e l’ultimo arrivato Christian Eriksen. Secondo il quotidiano torinese, a rischio ci sono soprattutto Matias Vecino e Roberto Gagliardini. Il primo, soprattutto, è particolarmente richiesto in Premier League. Il terzo a salutare la Pinetina sarà Borja Valero, in scadenza di contratto a giugno.