Gravina: “La ripartenza del calcio una grande gioia. A luglio tifosi voglio i tifosi allo stadio”

Ospite di Radio Deejay, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno del calcio italiano dopo lo stop per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Ecco le parole del numero uno del calcio italiano:

SODDISFAZIONE – “Sono riuscito a gioire pensando tra l’altro a una strana coincidenza. Ieri sera in quel preciso istante avremmo dovuto giocare Italia-Turchia, l’avvio dell’Europeo a a Roma. Questo credo che sia motivo di grande orgoglio per tanti appassionati di calcio“.

RIAPERTURA STADI – “Io spero per la prima settimana, primi 10 giorni di luglio, massimo metà luglio perché questo significherebbe che il nostro Paese ha buttato subito via quegli ultimi blocchi, quelle ultime restrizioni. Evidentemente usciti da questo momento particolarmente buio per il nostro Paese“.

(Fonte: Radio Deejay)