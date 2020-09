Gravina: “Suarez? Stiamo esagerando. Aveva cominciato a masticare italiano anni fa”

Gabriele Gravina sceglie la strada della battuta per commentare il caso Suarez e ribadire la propria fiducia nella procura federale. In un’intervista rilasciata a Sky Sport nella tarda serata di ieri, il numero 1 della Figc, ancor prima che venisse fuori la notizia dell’interessamento della procura federale, ha commentato sorridendo.

“Credo che stiamo esagerando…Suarez e’ arrivato in Italia per completare il suo percorso di studio, visto che aveva cominciato a masticare l’italiano qualche anno fa. Chiellini ne sa qualcosa…Lasciamo lavorare la procura federale, credo che non ci siano dubbi sul fatto che bisogna avere fiducia nella nostra giustizia sportiva”.

Il riferimento di Gravina e’ al morso che Suarez diede a Chiellini durante Italia-Uruguay, la partita di Natal che sanci’ l’eliminazione degli azzurri dopo la fase a gironi del Mondiale brasiliano del 2014.