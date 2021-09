Gullit: “Finalmente De Vrij nell’Olanda. Prima giocavano difensori come De Ligt che…”

Ruud Gullit, intervenuto a Sky Sport, ha parlato anche della promozione a titolare di Stefan De Vrij nella Nazionale olandese

Ruud Gullit, intervenuto a Sky Sport, ha parlato anche della promozione a titolare di Stefan De Vrij nella Nazionale olandese: "Finalmente la Nazionale olandese ha capito l'importanza di De Vrij. Prima giocavano certi difensori che sanno giocare bene la palla ma difendere è un'altra cosa. De Ligt? Sì, lui è uno di quelli. E' cresciuto all'Ajax solo per quello che sa fare con la palla. Non è stato mai sotto pressione all'Ajax. Qui gioca con i migliori del mondo, sta imparando. Quando si calmerà un po', sarà un grande difensore. Ma ora entra in tackle troppo presto, è troppo agitato in campo. Quando si calmerà andrà alla grande"