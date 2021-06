Inter, Sky: “Hakimi, Chelsea più avanti del Psg. Offerte tre contropartite”

Il punto sul mercato nerazzurro, con Achraf Hakimi che resta il principale indiziato a lasciare Milano

Continua il pressing delle big d'Europa nei confronti dell'Inter per Achraf Hakimi . Il marocchino sembra infatti essere il sacrificato illustre in sede di mercato e i Blues, secondo Sky Sport, sono alla ricerca della formula giusta: "Nelle ultime ore si sono nuovamente mosse sia il Chelsea che il Paris Saint-Germain. Gli inglesi sono al momento leggermente più avanti perché sono più vicini alla valutazione del cartellino che fanno i nerazzurri del calciatore: per arrivare alla chiusura però bisognerà aumentare la parte cash.

L’offerta del Chelsea infatti prevede soldi e una contropartita: tra i nomi in uscita dal club inglese che potrebbero interessare all’Inter e dunque rientrare nell’operazione c’è sempre Emerson Palmieri, ma potrebbe piacere anche Marcos Alonso, più ancora di Christensen. Uno dei nomi monitorati dall’Inter – nonostante le difficoltà per portarlo eventualmente in nerazzurro – in caso di cessione di Hakimi è quello di Denzel Dumfries del Psv".