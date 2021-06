Hakimi ‘salva’ il bilancio dell’Inter. Ecco la cifra che verrà reinvestita sul mercato

Dei 65 milioni cash che incasserà dalla cessione del marocchino, l'Inter ha intenzione di rimetterne sul mercato 15 per trovare il sostituto

L'Inter ha deciso di cedere Hakimi, per una cifra attorno ai 70 milioni di euro. La battaglia tra Chelsea e Psg va avanti, ma i francesi negli ultimi giorni sembrano essere passati in netto vantaggio nella corsa al laterale. Il club nerazzurro punta a incassare 65 milioni cash che serviranno per sistemare, almeno in parte, il bilancio.