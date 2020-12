Inter, Hakimi: “La gente parla, ma io sono sempre lo stesso. Conte mi aiuta tanto”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Achraf Hakimi, autore di una doppietta contro il Bologna, ha parlato così del successo dell’Inter: “La gente parla spesso di me, ma sono sempre lo stesso, prima e oggi: voglio lavorare e migliorare e adattarmi alla squadra. E’ sempre lo stesso Hakimi. Conte? Mi sta aiutando tanto, mi parla e mi dice quello che vuole da me: devo migliorare in alcuni movimenti, ma piano piano farò quello che manca. Più campo ho, meglio è per me: la mia velocità mi aiuta per poter fare il meglio per la squadra. L’italiano? Lo sto imparando e sto cercando di adattarmi alla città e alla gente: capisco un po’ di cose perché è simile allo spagnolo”.