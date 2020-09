Hakimi: “Felice per la vittoria, imparo il più veloce possibile. L’esultanza? Di squadra”

Achraf Hakimi ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Benevento: “Sono contento per la vittoria e per il mio lavoro, ma soprattutto per il successo: felice per questi tre punti che sono una conferma dopo la Fiorentina. L’esultanza? Sono felice per il gol: è stata un’esultanza di squadra con Sanchez e Lautaro. Sto provando ad imparare il massimo per adattarmi il più veloce possibile: sono contento, voglio capire tutto quello che vuole l’allenatore per migliorare. La maglia al bambino? L’ho regalata, è una gioia poterla dare a chi ti sostiene, soprattutto ai bambini. Anche io da piccolo la chiedevo ai grandi”.