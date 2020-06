TS – Hakimi, in serata lo sbarco a Milano? Il Bayern Monaco offriva di più, ma l’Inter…

L’Inter è sempre più vicina ad Achraf Hakimi: l’esterno marocchino è ormai a un passo dai nerazzurri, che stanno definendo gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Secondo Tuttosport, la giornata di oggi potrebbe essere decisiva: “Potrebbe essere oggi il giorno in cui verrà definito l’affare Achraf Hakimi tra Inter e Real Madrid, come annunciato ieri sera prima della gara dall’ad dei nerazzurri, Beppe Marotta“.

ULTIMI DETTAGLI

“Il ragazzo già in serata può arrivare per fare, domani, le visite mediche e poi firmare con l’Inter. L’obiettivo soprattutto del Real Madrid è infatti quello di chiudere la trattativa entro la fine del mese per mettere a bilancio una cospicua plusvalenza. Per questo restano da sistemare alcuni dettagli: la modalità del pagamento dei 40 milioni di valutazione, l’entità dei bonus (massimo 5 milioni) e anche la possibilità di recompra che gli spagnoli vorrebbero inserire con una clausola per riprendersi il ragazzo (prodotto della cantera) magari entro due stagioni. Idea che però all’Inter non piace e infatti pare che alla fine la recompra non ci sarà“.

NO AL BAYERN MONACO

“Una volta definito l’affare, il giocatore volerà a Milano per le visite mediche e per mettere la firma su un contratto quinquennale da 5 milioni di ingaggio. Meno di quello che gli avrebbe offerto il Bayern (7 milioni), l’altra pretendente nella corsa al laterale ormai ex Borussia, che però ha scelto l’Inter convinto dalla possibilità di poter giocare in un progetto ambizioso e in un campionato dove potrà crescere ancora“.