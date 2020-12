Hakimi: “Inter, una vittoria per la continuità. Scudetto? Pensiamo una partita alla volta”

Sesta vittoria consecutiva dell’Inter. Una partita di sostanza quella dei nerazzurri che hanno messo sbloccato la partita nel secondo tempo con un guizzo di Hakimi e un gol su rigore netto segnato da Lukaku. Lo Spezia ha trovato il gol della bandiera con Piccoli nei minuti finali. Il primo a commentare quanto accaduto al Meazza in questa domenica è stato Hakimi che ha segnato il gol dell’1-0. Rispondendo alle domande dei giornalisti di Skysport ha detto: «Sapevamo sarebbe stata una partita importante per noi. Era importante vincere, avvicinarci a Natale con buone sensazioni e dopo il Napoli trovare continuità. È arrivata con i tre punti».

-Dove può arrivare questa Inter? Scudetto è obiettivo?

Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo focalizzati sulla partita seguendo. E poi vediamo cosa accadrà in futuro.

-Più veloce tu o Leao che ha fatto il gol più veloce?

Non lo so, non può dirlo. Ci sono tanti giocatori rapidi in Serie A, tra questi ci sono anche io.

(Fonte: SS24)