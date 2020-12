Hakimi, il gol contro lo Spezia gli vale un passetto nella storia dell’Inter. E in Europa…

Ha sbloccato una partita che nel primo tempo si era spenta e l’Inter non si era vista troppo nell’area avversaria. Hakimi ha cambiato il volto della gara con il suo gol. Ed è una rete importante per la sua storia nerazzurra, cominciata da poco ma piena di aspettative. Come ha sottolineato proprio l’Inter sui suoi profili social, il marocchino è il primo difensore dell’Inter a segnare almeno 4 gol nelle prime 13 presenze nella sua stagione d’esordio in Serie A. I tifosi si sono stupidi del tweet nerazzurro: perché Achraf viene considerato un difensore si sono chiesti. Il marocchino è un terzino che nel 3-5-2 di Conte gioca da esterno a tutta fascia e quindi da esterno, ma il difensore laterale è il suo ruolo.

Quando Conte gli ha preferito Darmian si è quasi gridato allo scandalo, ma non era da farne un caso e il calciatore ex Real e Dortmund ha dimostrato perché facendosi trovare pronto quando Conte lo chiama in causa. Con il gol segnato contro lo Spezia risulta il più giovane difensore a vantare almeno 4 gol nei top-5 campionati europei in corso.