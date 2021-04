Ag Hakimi: “Scudetto vicino, gran merito Conte. Se l’Inter giocasse ora la Champions…”

L'Inter è vicina all'obiettivo scudetto. L'agente di Hakimi rimpiange il percorso Champions: "Ora l’Inter potrebbe arrivare in fondo"

Alejandro Camano, agente di Hakimi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul cammino interista in campionato.

“La strada per lo scudetto è tracciata, i punti di distacco consentono di lasciar pensare al meglio per l’Inter. Conte ha tanti meriti, è arrivato il gioco. Giocasse oggi la Champions, l’Inter potrebbe arrivare in fondo con qualità, forza e meccanismi”, ha commentato Camano.