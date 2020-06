TS – Hakimi, voci spagnole ma per l’Inter è un affare in salita. Una speranza c’è

Achraf, che è un esterno destro di proprietà del Real Madrid, parla anche TuttoSport. Recupera le voci che arrivano dai media spagnoli e sottolinea come per i nerazzurri sia una trattativa comunque in salita. Perché il costo del cartellino è pari a 50 mln e al momento non sarebbe una priorità. Dicono anche che l’Inter ci avrebbe fatto un pensierino. Diche è un esterno destro di proprietà del Real Madrid, parla anche TuttoSport. Recupera le voci che arrivano dai media spagnoli e sottolinea come per i nerazzurri sia una trattativa comunque in salita. Perché il costo del cartellino è pari a 50 mln e al momento non sarebbe una priorità.

Finito il prestito al Borussia, il calciatore rientrerà al Real, ma ha già fatto sapere di volere spazio: sarebbe chiuso al momento da Carvajal, sarebbe la sua riserva. Zidane vorrebbe trattenere il 23enne e potrebbe avere le armi per convincerlo a restare. L’ala potrebbe decidere di riflettere fino alla fine del mercato per vedere come l’allenatore francese intende schierarlo e poi scegliere se restare o meno nella capitale spagnola. A quel punto i nerazzurri potrebbero provare a strappare come condizione del trasferimento un prestito con diritto di riscatto.

(Fonte: TS)