Passi avanti ulteriori sono stati fatti oggi nella trattativa per Hakimi con il Real Madrid. Si è definito quasi tutto, mancano solo i dettagli burocratici per mettere a posto tutto e a arrivare nel giro di qualche giorno a visite e firme sul contratto. A Skysport riferiscono quindi di ulteriori passi in avanti nella trattativa che si dovrebbe chiudere nelle prossime 48 ore.

(Fonte: SS24)