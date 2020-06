Hakimi-Inter, circolano voci sulla recompra Real: ecco come stanno le cose

Achraf Hakimi ha scelto l’Inter. Il terzino marocchino dovrebbe essere presto nerazzurro per 40 milioni di euro più cinque di bonus. I nerazzurri e il Real Madrid stanno parlando proprio della modalità di questi bonus e dei termini di pagamento.

“Nell’accordo tra Inter e Real Madrid per il laterale marocchino non c’è alcuna clausola di ‘recompra’, dunque di riacquisto in favore del club del presidente Florentino Perez con cui i rapporti sono buonissimi. L’Inter prenderà Hakimi a titolo definitivo e senza diritti di cessione preferenziali. Un colpo voluto fortemente da Antonio Conte che lo ha sponsorizzato in prima persona: 5 milioni all’anno garantiti al terzino destro che arriverà presto”, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Hakimi ha chiesto personalmente la cessione in modo perentorio e forte e ha scelto l’Inter ormai da oltre un mese.