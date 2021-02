Handanovic, i bookies quotano l’addio all’Inter: 2.25. La permanenza…

Il contratto è in scadenza a giugno 2022 e per ora non si parla di rinnovo, anche se ufficialmente Samir Handanovic ha il sostegno di allenatore e società. Qualcosa è però cambiato tra il portiere sloveno e l’Inter, dicono anche i bookmaker, complice un rendimento non più brillante e le recenti incertezze nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

Le percentuali dell’addio

Lo sloveno rimane il titolare indiscutibile nelle gerarchie di Antonio Conte, eppure, come rileva agipronews, dai betting analyst arriva un indizio significativo: quello, cioè, del possibile addio del portiere nella sessione estiva di mercato, scenario a 2,25 sul tabellone Sisal Matchpoint. Al momento, comunque, prevale ancora l’opzione “conciliante”, con un altra stagione in nerazzurro a 1,57