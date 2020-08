Inter, Handanovic: “Difesa? Abbiamo trovato l’assetto. Non subire gol aumenta autostima”

Samir Handanovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Europa League in gara secca tra l’Inter e il Bayer Leverkusen. Ecco le parole del portiere e capitano nerazzurro, protagonista insieme al tecnico Antonio Conte a poco più di 24 ore dal calcio d’inizio: “Cosa mi è piaciuto della gara contro il Getafe? Non abbiamo preso gol, un buon punto di partenza, siamo stati compatti, loro hanno pressato all’inizio e abbiamo tenuto bene“.

Poi una riflessione sul miglioramento del rendimento difensivo da parte dei nerazzurri: “Cosa è cambiato? Cambia che ogni gara dove non subisci gol aumento autostima e confidenza. Abbiamo trovato l’assetto, è cambiata la compattezza. Per non subire gol ci deve essere anche il momento che ti supporta: in passato subivamo gol nonostante buone prestazioni. Nel calcio contano queste cose“.