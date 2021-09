Handanovic: “Critiche? Non me ne frega niente. E non mi sta bene se a farlo è chi…”

Le parole del capitano nerazzurro: "Critiche? All'Inter è sempre così, non vedono l'ora che succede qualcosa per buttarci roba addosso"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Samir Handanovic, portiere e capitano dell'Inter, ha voluto rispondere così a chi ha criticato la squadra dopo il pareggio con la Sampdoria: "All'Inter è sempre così, non vedono l'ora che succede qualcosa per buttarci roba addosso. A noi non ce ne frega niente: del punto a Genova, visto com'è andata la partita, vedo il bicchiere mezzo pieno. Le critiche a me? Dico sempre che l'importante è chi dice le cose: se lo dice chi non è mai stato in porta, a me non sta bene.