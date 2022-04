Repubblica – Handa cuore crudele: a Bologna non consola Radu. Ma c’è un bel gesto

Il quotidiano riavvolge il nastro e torna al Dall'Ara alla notte che rischia di costare carissima ai nerazzurri

Sono passati due giorni, ma la delusione non si attenua. In casa Inter tutti hanno ancora davanti agli occhi l'errore di Ionut Radu nel match col Bologna, che rischia di compromettere la corsa allo scudetto.

Sull'episodio e, in particolare, sulla reazione di alcuni compagni di squadra, torna Repubblica in edicola oggi: "Dopo avere mancato pallone e occasione, Ionat Radu piange e qualche compagno lo consola (non il portiere titolare, cuore crudele) e qualcun altro si piazza davanti alla telecamera, perché le lacrime del ragazzo non diventino spettacolare arena: un gesto molto bello, di umana pietà anche se di piccole cose in fondo stiamo parlando, ma simboleggianti universi. I quei singhiozzi c’è anche un dato di fatto: il jolly dello scudetto è passato al Milan".