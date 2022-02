Handanovic: “Derby perso da noi. Guardiamo avanti. Il secondo gol? Un portiere…”

Le parole del portiere nerazzurro al termine di Inter-Milan

Al termine del derby perso contro il Milan, Samir Handanovic ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del portiere nerazzurro: "Abbiamo fatto tutto noi, il derby lo abbiamo perso noi. Potevamo gestire meglio gli ultimi 15', lì abbiamo perso il derby. C'è delusione, ma non c'è tempo per piangere, martedì si gioca di nuovo, ci sono tante partite. Bisogna gestire meglio i momenti e andare avanti".

"Il secondo gol? Un portiere sente sempre di poter far meglio. Non sono riuscito a tirarla fuori, anche se te l'aspetti che la tira lì, ma non puoi partire prima. Se non prendevo gol era meglio. A volte le vittorie ti fanno sedere e le sconfitte ti fanno incazzare, ogni tanto quando perdi non è tutto da buttar via. Dobbiamo ricompattarci, giocare, siamo sempre primi. Quello che è successo oggi è già passato, dobbiamo pensare all'allenamento di domani".