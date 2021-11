Porta Inter, il futuro è di Onana. Accordo alla Buffon per Handanovic

Il portiere titolare sarà l'estremo difensore camerunense. Il capitano resterà da secondo e anche l'ingaggio sarà ritoccato

Nel 2022 sarà anche il momento per fare il punto sul rinnovo di Samir Hadanovic. Per la porta dell'Inter è in arrivo Onana. Il giocatore camerunense, dopo una squalifica per doping, è tornato a giocare con l'Ajax e la sua Nazionale. Il club nerazzurro è pronto ad un accordo con il calciatore che è di fatto in scadenza con il club olandese e arriverebbe a parametro zero.