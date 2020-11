Inter, Handanovic: “Ancora tre partite, poi faremo valutazioni. Prendiamo troppi gol perché…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Real Madrid, Samir Handanovic ha parlato così della partita di Champions League:

“Mancano ancora tre partite prima di tutto, poi facciamo le valutazioni. Se guardiamo le partite giocate, possiamo recriminare molto di più di altri. Non dobbiamo parlare troppo, mancano tre partite e poi tiriamo le somme”.

TROPPI GOL SUBITI – “Quando prendi tanti gol, c’è sempre da preoccuparsi. Poi devi anche valutare e analizzare perché succedono le cose. Se guardiamo, tutti giocano contro l’Inter nello stesso modo, chiusi e poi in ripartenza: i gol subiti sono frutto di nostre disattenzione o in contropiede. Pochi gol sono stati dopo una bella azione avversaria, sono tutte cose migliorabili ma c’è preoccupazione. Quando i numeri non sono dalla tua parte, se vuoi crescere e alzare il livello è la prima cosa che bisogna aggiustare”.