Handanovic: “Mi ispiro a Schmeichel, era avanti. Questa l’Inter dei miei sogni”

Le parole del capitano nerazzurro: "Quando scopri che ti piace stare tra i pali è lì che scatta qualcosa: non nascondo che un po’ di follia bisogna averla"

Intervenuto ai microfoni del Matchday Programme di Inter-Verona, Samir Handanovic, capitano nerazzurro, ha parlato così della sua scelta di diventare portiere e non solo: "Da piccolo con gli amici giocavo un po’ in tutti ruoli, poi a turno si andava in porta. Quando scopri che ti piace stare tra i pali è lì che scatta qualcosa, poi lo capisci nel tempo e non nascondo che un po’ di follia bisogna averla. Di solito non ascolto musica prima delle partite, ma mi carica ascoltare la playlist che ci accompagna quando entriamo in campo per il warm up a San Siro.