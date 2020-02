Domani sera in Europa League tocca ancora a Daniele Padelli, in attesa del rientro, ormai vicinissimo di Samir Handanovic. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, oggi o al massimo domani lo sloveno tornerà a parare dopo tanti allenamenti senza palla: la frattura al mignolo è in via di guarigione e il capitano nerazzurro rientrerà contro la Juventus domenica sera.