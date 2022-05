Handanovic: “Resto un altro anno all’Inter. Sfida ad Onana? Sono sempre pronto”

Le parole del capitano nerazzurro: "Siamo molto vicini al rinnovo, entrambi lo vogliamo: io resto un altro anno all'Inter"

Abbiamo lasciato qualcosa, siamo i primi consapevoli: abbiamo fatto 52 partite e nel momento clou nel quale abbiamo giocato contro il Liverpool abbiamo avuto un calo e lì abbiamo lasciato qualcosa. Io ringrazio tutto lo stadio per tutto l'anno, sono stati sempre presenti anche nei momenti difficili: l'abbiamo sempre riconosciuto e ricambiato. E' più facile ripartire in simbiosi, anche loro sanno che abbiamo dato tutto: siamo i primi dispiaciuti, bisogna fare anche i complimenti al Milan. Serve equilibrio, non sono la persona giusta per dire quale reparto va rinforzato: io devo limitarmi a fare il mio".