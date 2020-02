Handanovic, rientro vicino ma per Juve-Inter si attende il verdetto degli esami

Il rientro disi avvicina. Il portiere nerazzurro si è fatto male al mignolo della mano sinistra il 31 gennaio in allenamento e da allora non ha più giocato. Non era mai successo che stesse così tanto lontano dalla porta. L’estremo difensore non è ancora pronto e per questo non giocherà nella gara contro il Ludogorets. Anche perché domenica c’è lo scontro con la Juventus e non si vuole rischiare nulla. Ha lavorato per recuperare proprio per quella partita.