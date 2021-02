Handanovic, congelati i discorsi sul rinnovo: l’Inter prende tempo, riflessioni in corso

Il rendimento al di sotto degli standard a cui ha abituato nelle stagioni passate ha fatto finire Samir Handanovic al centro delle critiche, soprattutto da parte del tifo nerazzurro. Il portiere e capitano dell’Inter è titolare inamovibile nelle idee di Conte, ma le incertezze e gli errori di cui si è reso protagonista hanno fatto scattare l’allarme tra la dirigenza interista: secondo Tuttosport, in attesa di decidere quale strategia seguire per il futuro della porta dell’Inter, i vertici nerazzurri avrebbero preso tempo sul rinnovo del numero 1 sloveno.

RINNOVO CONGELATO – “Questo rendimento sta così portando la dirigenza a farsi delle domande sul futuro. Perché il presente è certamente suo, di Handanovic, vista la scarsa considerazione che Conte ha avuto finora per Radu, mai impiegato, neanche negli ottavi di Coppa Italia a Firenze. Ma il capitano viaggia per i 37 anni (li compirà il 14 luglio), ha rinnovato a settembre il contratto fino al 2022, ma i discorsi per il prolungamento al 2023 sono al momento congelati“.