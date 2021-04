Handanovic, prove di rinnovo con l’Inter. E contro il Napoli un altro traguardo

Il portiere e capitano sloveno, in attesa di definire il suo futuro, scriverà questa sera un nuovo record nella storia del club nerazzurro

Il prossimo ostacolo sul cammino verso lo scudetto dell'Inter si chiama Napoli: come di consueto, tra i pali della porta nerazzurra ci sarà Samir Handanovic, tornato ad alti livelli dopo un inizio di stagione nel quale non sono mancate le critiche. Nel frattempo, come ricorda Tuttosport, il capitano questa sera scriverà nuovamente il suo nome nella storia del club: "Stasera lo sloveno giocherà la gara numero 383 diventando il secondo portiere più presente di sempre alle spalle del solo Zenga, 473".