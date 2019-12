Handanovic secco: “Un compagno il rispetto se lo guadagna in campo. Amici non per forza ma…”

Hai la sensazione che è passato il momento in cui l’Inter solo partecipa, ma che stia arrivando il momento per competere e provare a vincere?

Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, non si nasconde. Intervistato da Sky Sport, l’estremo difensore nerazzurro replica così alla domanda

“Noi abbiamo il dovere, la voglia e l’ambizione di provarci. Però poi ci sono tanti fattori, tante cose da superare. La società sta facendo dei passi in avanti e il nostro è un percorso di crescita, questo è evidente. Penso che avere una causa comune sia basilare. Il rispetto un compagno lo guadagna solo in campo, non bisogna per forza essere amici per andare d’accordo. L’importante è andare d’accordo in campo, che ci sia rispetto sul terreno di gioco”