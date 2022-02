Inter, Handanovic sfida Onana: vuole restare, ma serve un taglio all’ingaggio

Nonostante l'acquisto per la prossima stagione del portiere camerunense, il capitano nerazzurro non esclude un rinnovo

"Il primo tassello per la retroguardia 2022-23 è già stato definito: si tratta di André Onana, portiere 25enne del Camerun e dell'Ajax, in scadenza di contratto a giugno. Onana a inizio gennaio è stato a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto da 5 anni a 3 milioni d'ingaggio che il club nerazzurro, da ieri, può depositare in qualsiasi momento. Onana sarà - forse - il nuovo titolare dell'Inter, forse perché non è ancora da escludere il rinnovo per Samir Handanovic: il capitano è in scadenza, ma nelle prossime settimane parlerà con la dirigenza. Handanovic ha fatto capire di voler rimanere e di accettare la sfida con Onana; il club non ha nulla in contrario alla sua permanenza, ma lo sloveno dovrà digerire un cospicuo taglio dell'attuale ingaggio da 3.2 milioni (1.8/2 al massimo?)".