Handanovic: “Vittoria importante, non sempre serve il bel gioco. Uscita CL ferita aperta ma…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sull'Atalanta, Samir Handanovic ha parlato così

"Vittoria di cuore e sofferenza? Ci aspettavamo una partita difficile, l'Atalanta è un'ottima squadra e non è facile giocarci contro. Abbiamo sofferto un po' ma si vince anche così, questa è la squadra. I dettagli spostano queste partite, siamo stati bravi e fortunati a non prendere gol nel primo tempo e a farlo, l'importante è vincere sempre, tutte le partite valgono i tre punti. Questo è una vittoria importante anche perché gli altri dovranno giocare contro l'Atalanta. Le parate di oggi? Tutto parte dall'allenamento quotidiano, abbiamo le settimane piene per recuperare e rivedere gli errori. L'uscita dall'Europa è una ferita aperta ma ci permette di allenarci meglio e si vede. Bisogna giocare come abbiamo fatto finora, quando c'è da giocare e palleggiare lo facciamo e così come quando c'è da soffrire. Non devi sempre vincere col bel gioco ma devi saper vincere".