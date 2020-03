Handanovic-de Vrij-Skriniar, la nuova BBC di Conte: l’Inter ritrova il suo muro difensivo

L’Inter ritrova il suo muro: questa sera, in occasione della sfida contro la Juventus, Conte schiererà il trio composto da Handanovic, de Vrij e Skriniar a più di un mese dall’ultima volta. Una difesa granticia che, come ricorda Tuttosport, ricorda la BBC della prima Juventus contiana formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini:

“Antonio Conte può rialzare a Torino il suo muro di fiducia, il baluardo che permette alla sua Inter di essere la migliore difesa del campionato con 22 gol subiti, uno in meno della Lazio e due in meno di Juventus e Verona. Per la prima volta da un mese e mezzo, nella partita più importante, andranno in campo dal primo minuto i componenti della BBC in salsa nerazzurra. Quello era l’acronimo di Bonucci, Barzagli e Chiellini nella Juventus vincente di Conte. Adesso le iniziali non combaciano, ma il senso è lo stesso. La difesa interista si impernia su altri tre elementi intoccabili: Handanovic, De Vrij e Skriniar“.