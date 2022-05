Hjulmand: “Io il vice-Brozovic? Sono entusiasta, Marcelo uno dei top al mondo”

Le parole del centrocampista del Lecce: "Io devo pensare solo al campo, non voglio farmi influenzare da quello che dicono i giornali"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Morten Hjulmand, talentuoso centrocampista del Lecce finito nel mirino anche dell'Inter, ha parlato così del suo futuro: "Meglio il salto o un altro anno qui? Dipende, non so cosa succederà nei prossimi due mesi. Ho un contratto con i giallorossi che, un anno fa, mi hanno convinto con un progetto entusiasmante. Sicuramente, dovrò confrontarmi con i dirigenti e capire le loro intenzioni. Io devo pensare solo al campo, non voglio farmi influenzare da quello che dicono i giornali".