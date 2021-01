Ibra-Lukaku, la decisione del giudice dipenderà dal referto di Valeri: “Senza certezze…”

Si attende l’operato del giudice sportivo per capire meglio cosa si sono veramente detti Ibrahimovic e Lukaku. Bisognerà capire cosa Valeri ha scritto nel referto della partita. I giornalisti di tutto il mondo si sono sbizzarriti a leggere il labiale dei due. Ma qualsiasi cosa si siano detti non è stata una bella scena tra riti vodoo e mamme coinvolte.

L’Ansa sottolinea che quei riti sarebbero stati presi in considerazione da Ibra per insultare Lukaku visto che i due si conoscono bene e c’era stata una frase del presidente dell’Everton a rendere noto certe cose: “La mamma di Lukaku gli ha detto di firmare per il Chelsea, sulla base di un rito vodoo”. Da quella frase sarebbe quindi partito lo sfottò di Ibrahimovic che ha fatto di tutto per provocare la reazione del giocatore dell’Inter.

Il giudice sportivo esaminerà il referto del direttore di gara “e solo in caso non vi siano certezze o informazioni sufficienti potrebbe chiedere supplemento di indagini alla procura della FIGC”, scrive l’agenzia stampa.

(fonte: ANSA)