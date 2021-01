Lukaku-Ibra, lo svedese la ‘passa liscia’? SM: “Ecco perché non interverrà la prova tv”

E’ stato sicuramente uno dei momenti più intensi di un derby spettacolare e adatto solo ai cuori forti. I tifosi di tutta Italia sono rimasti incollati allo schermo della tv quando, negli ultimi minuti del primo tempo di Inter-Milan, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic sono arrivati al contatto fisico. L’attaccante dell’Inter ha risposto a una provocazione dello svedese, che avrebbe tirato in ballo le origini congolesi della madre del belga, con connotati razzisti (in richiamo a quanto riferito nel 2017 dal proprietario dell’Everton sul rifiuto di Lukaku a rinnovare il contratto con i Toffees). In riferimento a questo, in tanti hanno invocato l’intervento della prova tv contro il centravanti del Milan.

Prova tv che, secondo Sport Mediaset, non può però intervenire:

“La vicenda dovrebbe chiudersi qui. Per l’intervento della prova tv bisognerebbe forzare il regolamento, che la prevede solo in caso di gesti violenti o espressioni blasfeme sfuggiti agli ufficiali di gara. In questo caso, Valeri ha visto, valutato e sanzionato“, riferisce l’emittente.

(Fonte: Sport Mediaset)