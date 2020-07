Veleno Icardi sull’Inter, ma si è ‘tradito’. La verità è diversa: “Quando lasciò Milano…”

Hanno fatto molto rumore le parole rilasciate ieri da Mauro Icardi in Francia, in cui l’attaccante ha rimarcato la sua voglia di vincere al Paris Saint-Germain, non senza qualche frecciata, nemmeno troppo velata, all’ambiente Inter, che la scorsa estate ha dovuto lasciare controvoglia. Ed è proprio su questo aspetto che ‘indaga’ il Corriere dello Sport, convinto che nelle parole di Icardi si nasconda un pizzico di stizza per quanto accaduto da febbraio 2019 in poi:

“La differenza, però, è che le ultime dichiarazioni arrivano dopo che Psg ha acquistato definitivamente Maurito, investendo 50 milioni subito, ma con la possibilità di versarne altri 8 sotto forma di bonus. E’ vero che l’Inter ha concesso uno sconto rispetto ai 70 milioni fissati come cifra per il riscatto. Ma di questi tempi, con la crisi provocata dal covid-19, non era scontato che un club fosse disposto a mettere sul tavolo quella cifra in contanti. E visto che il club francese lo ha fatto, significa che su Icardi intende puntare. E’ doveroso ricordare, però, come l’argentino abbia lasciato l’Inter controvoglia. Quindi è plausibile che il veleno contenuto nelle sue parole nasconda anche un pizzico di stizza“.

(Fonte: Corriere dello Sport)